Blitz anticamorra a Pomigliano d'Arco: sgominati due gruppi criminali dai Carabinieri, 27 arresti

– Un duro colpo ai clan camorristici attivi anel Napoletano. Idel Nucleo Investigativo del Gruppo Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 27 persone.Il provvedimento ha disposto la custodia in carcere per 23 indagati e glidomiciliari per altri 4. Gli arrestati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di una serie di reati, tra cui associazione di tipo mafioso, tentata estorsione, estorsione, detenzione e porto di armi, pubblica intimidazione con uso di armi, incendio, tentato omicidio, ricettazione, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di droga, accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di soggetti detenuti, rapina, usura e sequestro di persona.