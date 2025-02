Bergamonews.it - Blefaroplastica: cos’è e quando serve

Segni dell’invecchiamento, borse sotto gli occhi, palpebre che cadono. In tutti questi casi si possono ottenere risultati importanti con la, un intervento estetico in grado di donare allo sguardo una nuova freschezza e migliorando così complessivamente l’aspetto del viso. Approfondiamo l’argomento con il dottor Matteo Marino, responsabile dell’Unità di Chirurgia ricostruttiva ed estetica del Policlinico San Pietro e consulente della Casa di Cura la Madonnina di Milano.Dottor Marino, che cosa si intende per?Laè un intervento mini-invasivo di chirurgia plastica estetica, che può riguardare solo le palpebre superiori, quelle inferiori o entrambi, attraverso il quale viene rimossa la cute e il grasso in eccesso delle palpebre. Grazie a questo intervento è possibile eliminare rughe della zona perioculare, borse sotto gli occhi, ptosi palpebrali (abbassamento delle palpebre superiori).