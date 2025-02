Lanazione.it - Black History Month: l'IED Firenze presenta la mostra di George Zogo

, 10 febbraio 2025 - Arte e comunità. Alla ricerca di appartenenze e connessioni che possano generare sintesi culturali tra identità diverse. In due parole,, l'artista camerunense arrivato anegli anni Sessanta che ha testimoniato con la sua vita e le proprie opere il potere della resilienza e della creatività, le radici e l'ibridazione. Lungo un percorso esistenziale e intellettuale che esce dall'isolamento dei paesi africani per intrecciare armoniosamente linguaggi e continenti, tanto da meritarsi una personale a Palazzo Strozzi nel 1976, l'inclusione nell'innovativa Transafricana a Bologna nel 2000 e prestigiosi riconoscimenti come il Premio Europeo Lorenzo il Magnifico e il Gonfalone d'Argento. ": Le Foule et l'Appel" è il titolo della retrospettiva curata dalche si apre domani negli spazi dell'ex Teatro dell'Oriuolo: il titolo dell'esposizione, curata da Karen A.