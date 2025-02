Lapresse.it - Bit, presentato l’appuntamento ‘Nelle Marche lo sport è turismo’

losvolto alla Bit con la partecipazione di Chiara Biondi, assessore allodella Regione, Fabio Luna Presidente CONIe Roberto Novelli vicepresidente del Comitato paralimpico della. “Loè di grande importanza per lecon i suoi straordinari atleti che sanno trasmettere valori fondamentali quali inclusione, solidarietà, gioco di squadra – ha detto Chiara Biondi – E’ una ‘palestra di vita’ a cui la Regione dedica massima attenzione investendo risorse per rendere l’attivitàiva accessibile a tutti, ad ogni età, a partire dai più piccoli, e in considerazione delle disabilità. Andrà in questa direzione il Programma regionale dello2025, dalla dotazione di oltre tre milioni di euro, per incentivare e sostenere l’attività motoria in ogni sua forma, favorirne la diffusione e permettere alle famiglie di accedere alle attivitàive con procedure semplificate.