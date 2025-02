Lapresse.it - Bit, presentato il Railjet che collegherà Monaco e la costa delle Marche

Grande interesse alla Bit di Milano per il panel “Il nuovo collegamento ferroviario turisticodi Baviera – Ancona” dove è statoil trenotradi Baviera e lamarchigiana, che sarà operativo dal 17 aprile al 5 ottobre. Presente l’assessore ai trasporti della Regione, Goffredo Brandoni, che ha sottolineato l’importanza di questa novità per il territorio: “Il prolungamento del collegamento ferroviario rappresenta – ha detto – una straordinaria occasione per aumentare la visibilitàin Europa. È un passo concreto verso l’integrazione della nostra regione nelle principali reti di mobilità europea, con importanti ricadute economiche, culturali e sociali”. Il servizio amplia infatti le opportunità di viaggio per i turisti tedeschi e austriaci, migliorando la connettività del territorio marchigiano con il cuore dell’Europa.