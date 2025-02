Ilrestodelcarlino.it - Bimbo va in arresto cardiaco al supermercato: gravissimo all’ospedale Maggiore

San Giorgio di Piano (Bologna), 10 febbraio 2025 – Pomeriggio di paura, a San Giorgio di Piano, dove un bambino di sei anni si è accasciato al suolo per un. Erano da poco passate le 16,30. Il piccolo, residente in un paese della Bassa, era alAction, in via Marconi, a San Giorgio, a fare la spesa con il resto della famiglia. Tutto sembrava procedere nella norma tra le corsie del. Ad un certo punto, però, la situazione è degenerata in una manciata di secondi: il bambino ha smesso di rispondere alle domande dei familiari e si è accasciato al suolo, privo di conoscenza.cardiocircolatorio. I genitori, nonostante lo choc, hanno subito iniziato ad urlare chiedendo aiuto. I tanti presenti si sono tempestivamente mossi per aiutare la famiglia e hanno chiamato i soccorsi.