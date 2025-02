Bergamonews.it - Bim e Parco delle Orobie, il vertice tra segretari provinciali: fronte Pd, FI e FdI contro una Lega “pigliatutto”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Assicurano, i ben informati, che non c’è alcuna volontà volontà di estromettere nessuno dalle partite in questione, mirando, piuttosto, a una soluzione ragionata che verta su logiche di equilibri più che di spartizioni. Premesse importanti, anche se è pur pur vero che, al di lànobili intenzioni, alla fine la logica che muoverà la mano dell’intra idei quattro partiti del territorio chiamati a incontrarsi questa mattina, lunedì 10 febbraio, a Bergamo, sarà quella di mettere “le cose in chiaro”, dando a Cesare quel che è di Cesare.Pomo della discordia, se così si può dire, la spartizionecariche, colte tra di loro in una giocata unica, da all-in, di presidente del Bim, il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio, e del