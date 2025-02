Ilrestodelcarlino.it - Bilancio, la Fesica Confsal: "Inaccettabile l’aumento delle addizionali Irpef"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La segreteria di Modena del sindacato, settore ceramico, esprime la sua ferma contrarietà e profondo disappunto di fronte alla decisione di aumentare lecomunali, come proposto dal Comune di Modena. "È davvero incomprensibile come, in un momento così delicato per i lavoratori dipendenti e pensionati, nessuno sembri comprendere l’impatto devastante che una simile scelta avrà su di loro. Da oltre due anni le buste paga dei lavoratori subiscono contraccolpi devastanti. Gli aumenti dei costi dell’energia e l’inflazione, che ha toccato punte a due cifre, hanno ridotto il potere d’acquisto". Dopo anni di sacrifici, "i lavoratori del settore ceramico hanno visto i loro stipendi ridursi e le famiglie faticano ogni giorno. Nonostante questo scenario – spiegano dalla segreteria – sono stati fatti sforzi significativi per restituire parte del potere d’acquisto attraverso i rinnovi contrattuali".