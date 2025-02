Ilrestodelcarlino.it - Biglietto unico treno e People mover, aeroporto di Bologna e stazione sempre più vicini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 10 febbraio 2025 – Raggiungere inlaferroviaria diper poi salire sulmonorotaia diretto all’Marconi oppure, atterrati con un volo a, proseguire il proprio viaggio utilizzando ilverso la meta successiva èpiù rapido e semplice. L’iniziativa verrà presentata tra un paio di giorni, ma quel che appare sicuro è che, quando si acquisterà undel, si potrà scegliere la nuova destinazione “”. Cosa significa?e monorotaia in unda e per il Marconi. “Un bus a prezzo contenuto” Proprio pochi giorni fa il sindaco di, Matteo Lepore, aveva parlato dell’idea di un bus in sevizio 24 ore su 24 per collegare il centro della città all'a un prezzo pari o appena più alto delurbano ordinario.