Bici bianca nel ricordo di Oussama: "In tanti rischiano la vita in strada"

"Un’iniziativa per tutte le persone che quotidianamente mettono a rischio la lorospostandosi incletta o a piedi lungo strade spesso pensate esclusivamente per le automobili". Molto sentita la collocazione della ghost-bike (la) ieri mattina sullastatale via Emilia all’altezza del chilometro 114, per ricordare Haymouda, il 20enne ucciso una decina di giorni fa mentre andava a lavorare in sella alla suacletta. Il ragazzo è stato travolto da un automobilista al confine tra Castelfranco e Modena, comuni tra i quali manca ancora un collegamento ciclabile per chi si sposta al lavoro. Il ritrovo era previsto ieri mattina alla Ciclofficina al parco Novi Sad. "Il collegamento – spiega il vice presidente della Fiab e portavoce di ’Modena30’ Davide Paltrinieri – è previsto, si chiama Ciclovia Emilia, dal piano regionale dal 2014, ma non è stata ancora realizzata.