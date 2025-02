Biathlon Mondiali Lenzerheide 2025 Le ‘Mission | impossible’ dell’Italia del biathlon puntata uno L’oro nelle gare miste

Oasport.it - Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. Le ‘Mission: (im)possible’ dell’Italia del biathlon, puntata uno. L’oro nelle gare miste

Se l’Italia delfosse l’Impossible Mission Force – l’ipotetica sezione dei servizi segreti statunitensi capitanata dall’agente Jim Phelps (interpretato da Peter Graves) nella fortunata serie TV degli anni ’60-’70, poi resa famosa a partire dagli anni ’90 dai film con Ethan Hunt/Tom Cruise nel ruolo di protagonista – avrebbe tre missioni da compiere durante gli imminentidi.La prima è, in un certo senso, la più semplice. O sarebbe meglio dire, quella ad avere più chance di riuscita. La ragione è banale, poiché si tratta di un obiettivo che presuppone due possibilità per essere realizzato. Parliamo della medaglia d’oro in una gara mista, dunque con la prima opportunità nella giornata di mercoledì 12 (la staffetta a quartetti) e la seconda giovedì 18 (prova a coppie).