Oasport.it - Biathlon, Mondiali 2025: definito il quartetto dell’Italia per la staffetta mista. Da decidere l’ordine dei frazionisti

Leggi su Oasport.it

Sono ormai alle porte idi, che si terranno a Lenzerheide, in Svizzera, da mercoledì 12 gennaio, quando la rassegna iridata sulle nevi elvetiche sarà aperta, a partire dalle ore 14.30, come consuetudine, dalla.Sono stati selezionati gli azzurri che comporranno il: si tratta di Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. Le donne scenderanno in pista prima degli uomini, madeiazzurri non è stato ancora svelato dallo staff tecnico.Sono nel complesso dieci i convocati: Daniele Cappellari, Didier Bionaz, Elia Zeni, Samuela Comola, Michela Carrara e Martina Trabucchi, invece, prenderanno parte alle gare successive. Venerdì 14 e sabato 15 si disputeranno le sprint, domenica 16 le pursuit, martedì 18 e mercoledì 19 le individuali, giovedì 20 lasingle mixed, sabato 22 le staffette di genere e domenica 23 le mass start.