Biathlon, i Mondiali al femminile saranno un duello concettuale. Trasversale a nazioni e addirittura famiglie!

Sarà una sfida, quella che caratterizzerà il settoredeidi2025. Da un lato cile atlete che nella stagione corrente non hanno inciso quanto avrebbero voluto, ma hanno ricco blasone. Loro cercheranno di riaffermare il proprio status, scontrandosi con coloro che stanno recitando la parte delle leonesse, senza tuttavia avere palmares aureo nei grandi eventi. Queste ultime, viceversa, a Lenzerheide ambiranno alla consacrazione.È un, quello appena esposto. Si andrà oltre i passaporti ei legami di parentela! Biathlete abituate a condividere le stanze d’hotel, o finanche la camera da letto durante l’infanzia, si ritroveranno su fronti opposti. Almeno idealmente, perché per fortuna si parla di disimpegnate dinamiche sportive e non di affari tremendamente seri come i conflitti.