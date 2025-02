Oasport.it - Biathlon, al Maschile saranno i Mondiali del congedo della “Famiglia Reale”. Tutto ruoterà attorno ai fratelli Bø

In campo, ididi Lenzerheide– volenti o nolenti – quelli del”, ovverosia iBø, che hanno deciso di dire addio al mondo delle competizioni con un anno di anticipo rispetto al preventivabile (leggasi i Giochi olimpici del 2026). Si rassegnino tutti gli altri, i protagonisti (nel bene o nel male)solo e sempre loro, Johannes e Tarjei.Di sicuro, i connazionali capitanati dal granitico Sturla Holm Lægreid, non se ne faranno un cruccio. In Norvegia c’è uno spirito di squadra fortissimo e l’abitudine a doversi confrontare con chi è nell’elite assoluta del circuito. Se i blasonatiri dovessero fare cilecca, il Paese dei fiordi ha una faretra ricca di dardi da scoccare per fare centro comunque.Sono francesi e svedesi a dovere – pardon, a volere – recitare la parte dei “cattivi”.