Laprimapagina.it - Bevilacqua: la giustizia in Italia funziona, lo dimostra il caso Alemanno?

Leggi su Laprimapagina.it

L’ex senatore Francescoha deciso di tornare sull’argomento dellain, questa volta per correggere una sua precedente posizione. “Mi scuso se torno ancora sull’argomento”, ha esordito, “ma questa volta per riconoscere i miei errori.” L’ex parlamentare ha infatti ammesso di essere tra quelli che in passato avevano ritenuto che lainnonsse e che fosse urgente una riforma. Tuttavia, riflettendo sulla vicenda dell’ex sindaco di Roma Gianniha cambiato idea, riconoscendo che il sistema giuridicono sta operando correttamente solo con chi è “scomodo”.ha ricordato brevemente i fatti:, accusato di rapporti con la mafia e altre malefatte, è stato assolto da tali accuse. Nonostante ciò, un’ulteriore indagine ha portato alla luce una telefonata in cuisollecitava un pagamento dovuto, un’azione che è stata giudicata come traffico di influenze illecite.