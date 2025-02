Lanazione.it - Beverino, aperta la nuova corsia sul ponte di Cavanella Vara

, 10 febbraio 2025 - Questo pomeriggio, nell’area di cantiere del nuovodi, vi è stato il sopralluogo del presidente della Provincia Pierluigi Peracchini, alla presenza dell’Assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, accompagnati dal sindaco diMarco Cosini, che è servito per fare sia il punto in occasione dell’apertura della, sia per l’avvio della cosiddetta fase finale dell’opera di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura viaria che ha richiesto la gestione di un complesso intervento tecnico diretto dalla Provincia e finanziato da Regione Liguria. Si è trattato di realizzare un’opera complessa e per garantire la circolazione lungo la SP17, anche se a senso unico alternato, è stata portata avanti la scelta tecnica di ricostruire ilcon due interventi distinti: prima ladi monte e poi quella di valle.