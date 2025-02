Internews24.com - Bergomi rivela: «Inter? Ha questo problema da anni…»

di Redazione, l’ex difensore dell’commenta la partita del Napoli contro l’Udinese eildell’: le sue dichiarazioniA Sky Calcio Club, l’ex difensore Beppeha condiviso le sue opinioni dopo la partita Napoli-Udinese di questa sera, in attesa della sfida trae Fiorentina che si giocherà domani nel Monday Night di Serie A.SULLA GARA DEL NAPOLI- «Do merito all’Udinese, ha avuto coraggio, ha attaccato alto il Napoli e l’ha sorpreso. Ora non ti puoi più nascondere, ora quando sei il favorito un po’ di pressione la senti. Conte è primo in classifica, la squadra è forte e allenata bene, ora dire che l’obiettivo è l’Europa o la Conference è riduttivo. L’intelaiatura c’era, poi la scorsa stagione l’hanno sbagliata.»SULDELL’- «Scontri diretti dell’? Io dico che per lo scudetto vedo meglio il Napoli perché l’ne ha tanti, quasi tutti fuori casa.