Bergomi rivela: «Calhanoglu? Ecco cosa mi dice Riccardo Ferri su di lui»

di RedazioneBeppeha parlato a Sky Sport prima di Inter Fiorentina: le dichiarazioni dell’ex difensore nerazzurro suA pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter–Fiorentina, dagli studi di Sky Sport Beppeha parlato così di:INFORTUNI – «Una squadra che vince lo scudetto, l’anno dopo magari fanno le stesse cose e non ottengono gli stessi risultati.a causa degli infortuni ha perso tante partite e non riesce a dare mai continuità di prestazione. Per me è fondamentale per l’equilibrio della squadra»LA DIFESA – «Ogni tanto parlo cone mi ha detto che lui ha l’aspetto difensivo dentro, quello che loro non credevano all’inizio. L’Inter è una squadra che porta tanti giocatori sopra palla perché non ha gente che dribbla e ogni tanto deve esporsi alle ripartenze degli avversari, se poi la palla la perde lui diventa ancora più problematico.