Inter-news.it - Bergomi: «Inter, c’è un problema negli scontri diretti!»

INESATTO – Beppe, in collegamento dagli studi di Sky Sport, ha parlato al termine del pareggio tra Napoli e Udinese. Questo il commento dell'ex difensore dell'Inter: «Le parole di Conte vanno bene in un altro momento, non adesso dopo un pareggio. Non è un pareggio che cambia il mio giudizio. Dire che l'obiettivo era la Conference League o l'Europa League non è giusto per i napoletani. L'Inter? Sugli scontri diretti non saprei cosa dire, l'Inter non ha vinto gli scontri diretti in casa e ha perso tanti punti contro Napoli e Juventus, facendosi pareggiare dopo il 4-2».