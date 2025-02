Ilrestodelcarlino.it - Benni: “AC/DC: Imola protagonista, migliorare i collegamenti con Bologna”

, 10 febbraio 2025 – C’è che l’obiettivo di portare ottantacinquemila rocker in Autodromo sembra quasi di toccarlo, tanto sono andati via in fretta più di metà dei biglietti per il concerto degli AC/DC di quest’estate. Il bagno di folla oltre la Formula 1, e una città “che può mettersi nel protagonismo necessario perché icon il grande snodo disiano più frequenti e immediati”. E’ il momento giusto secondo Raffaele, presidente A.ri.al.co (Associazione ristoratori e albergatori del comprensorio imolese) per crescere, senza restare al margine della partita. Non solo i motori. Ora le rockband planetarie, e c’è già chi sogna il ritorno dei festival. Quali devono essere le prossime mosse perché l’orologio turistico giri alla perfezione? “La logistica sarà importante.