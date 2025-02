Anteprima24.it - Benevento, fissata la presentazione alla stampa di mister Pazienza

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il rinvio della settimana scorsa dovuto ad esigenze logistiche anche in vista della lunga trasferta di Biella, ilha fissato la data della conferenzadidi. Insieme a lui ci sarà anche il direttore tecnico Marcello Carli. Questo la nota della società giallorossa: “IlCalcio comunica che domani, martedì 11 febbraio, alle ore 17:30, presso la saladello stadio “Ciro Vigorito”, si terrà la conferenza didel nuovo allenatore Michele, con la partecipazione del Direttore Tecnico Marcello Carli. La conferenza sarà trasmessa in diretta esclusiva su Ottochannel, Canale 16 del digitale terrestre, e in streaming su www.ottochannel.tv”. L'articololadiproviene da Anteprima24.