Benevento, consiglio comunale sulla vertenza Hanon Systems

Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella, che stamane ha visitato lo stabilimentodi, ubicato in via Enzo Ferrari, nella zona industriale di contrada Olivola, ha annunciato che si terrà a Palazzo Mosti, venerdì 14 febbraio con inizio alle ore 09,30, unaperto. “E’ importante che la massima istituzione cittadina possa trasmettere un segnale di vicinanza e solidarietà ai lavoratori alle prese con un momento molto delicato e soprattutto possa sensibilizzare le Istituzioni nazionali, in particolare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la stessa proprietà coreana, allo scopo di impedire che si produca uno strappo così doloroso al tessuto produttivo e occupazionale del sistema economico cittadino”, ha spiegato il Sindaco.