Benevento 5 B, aggredito il portiere Renga durante una gara di serie D: partita sospesa

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del5 in merito a quanto successo nel corso dellaValla Telesina-5 B con il ferimento deldei giallorossi Francesco. Latra Valle Telesina e5 ‘B’, valevole per la dodicesima giornata del campionato diD, è statadopo un’aggressione ai danni del nostroFrancesco, ad inizio del secondo tempo sul risultato di 4-1 in favore dei padroni di casa.è stato colpito da un pugno presumibilmente da una persona locale ed è stato trasportato in ospedale. Nel rettangolo di gioco sono entrate anche altre persone che hanno spintonato gli altri giocatori e dirigenti giallorossi mentre questi cercavano di calmare le acque. Solo l’arrivo delle forze dell’ordine ha riportato la situazione alla normalità: la squadra comunque non ha voluto proseguire lasia per accertarsi delle condizioni del compagno sia perché ormai non sussistevano più i presupposti per proseguire l’incontro.