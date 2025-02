Bellantone ISS | per un adulto mezzo bicchiere vino a pasto non fa male

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 10 feb. (askanews) – “Bisogna fare molta attenzione agli alcolici in genere, anche al, soprattutto negli adolescenti. Oltre un 1,8 mln dei nostri giovani consumano alcol, 700mila di questi hanno avuto degli episodi di ubriacatura e 300mila di questi sono arrivati sino al coma etilico: quindi bisogna stare molto attenti. Dopodiché, per unè un qualcosa di piacevole e non dannoso”. A dirlo ad askanews è stato Rocco, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), organo tecnico scientifico da sempre molto attento e prudente su questo tema così delicato e attuale. E’ bene ricordare che nel suo rapporto del giugno 2024, anche l’Organizzazione mondiale della sanità associava il consumo di alcol ad oltre 200 problemi di salute, evidenziando che gli effetti negativi dipendono soprattutto dalla quantità consumata e dalla frequenza degli eccessi.