Bubinoblog - BELLAMA’ SANREMO: DIACO AFFIANCATO DA 2 CELEBRI PRIMEDONNE E 4 INVIATI SPECIALI

Leggi su Bubinoblog

Sei puntatededicate al Festival di2025 con un cast stellare in studio ed’eccezione in Riviera. Le propone “” da lunedì 10 febbraio alle 15.25 su Rai2.Pierluigisarànella conduzione da Nancy Brilli per commentare il Festival insieme a Valeria Marini. Rita Forte e Manuela Villa reinterpreteranno le canzoni più amate di, accompagnate dalla resident band gli Infieri.A commentare nel parterre in studio anche i ballerini Oreste Gaudio e Tommaso Stanzani, protagonisti del corpo di ballo di “”, il varietà di successo che assieme a Ore 14 ha riacceso pienamente il pomeriggio di Rai2.Già dal primo appuntamento si andrà alla scoperta del clima sanremese e delle ultime notizie grazie a quattroin Liguria: Roberta Capua, che presidierà la postazione davanti al Teatro Ariston, Marianna Morandi dalla Siae Lounge.