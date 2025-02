Donnapop.it - “Bella stronza” di Marco Masini è una canzone sessista: questo è un fatto, non un’opinione

Il dibattito sudisi è ridotto, come sempre, a due schieramenti: «Nessuno tocchiche è bravissimo» da una parte e «È unada abolire» dall’altra. Nemmeno considero i vari «Oggi non si può dire più niente» e «Basta woke», perché una discussione, affinché esista, ha bisogno di argomenti, e quest’ultima posizione non ne ha.Parto da una premessa: io non credo alla storia che la verità stia nel mezzo. La verità non è un compromesso e può stare da una parte sola, semplicemente bisogna cambiare i due elementi didibattito: non ha alcun senso schierare da una parte chi sostiene la bravura di(che non è messa in discussione) e dall’altra chi vuole abolire una cosa che esiste e che racconta una verità con cui bisogna fare i conti. Ha senso parlare, piuttosto, di unache porta alla luce una realtà considerata assolutamente normale, quindi condivisibile, da tanti uomini e tante donne, e non solo trent’anni fa, ma pure oggi.