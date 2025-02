.com - Belcanto, arriva la nuova serie evento Rai con Vittoria Puccini e Carmine Recano

la: dal 24 febbraio per 4 prime serate, nel cast anche Giacomo Giorgio, Andrea Bosca, Caterina Ferioli e Adriana SavareseIntrighi e passioni sullo sfondo dell’Italia dell’800 in, laRai diretta da Carmine Elia con Vittoria, che andrà in onda su Rai 1 da lunedì 24 febbraio per quattro prime serate.Tre donne – Maria (Vittoria Puccini) e le sue figlie Antonia e Carolina (Caterina Ferioli e Adriana Savarese) – unite da una forte passione per la musica e da un ancor più grande desiderio di rivalsa, fanno il loro ingresso nel mondo dell’Opera. Ma sulle loro vite grava un terribile segreto che Maria custodisce da sempre e che persino Antonia e Carolina ignorano; un segreto la cui scoperta potrebbe stravolgere per sempre il loro rapporto.