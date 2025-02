Lanazione.it - Beko, Starnini attacca: "Train? Un’assurdità. Riunire subito l’assemblea dei soci"

Leggi su Lanazione.it

"Convocazione urgente deldeidi". E’ la richiesta lanciata viaal dal sindaco di Rapolano Terme, Alessandro(foto), che interviene a gamba tesa nella vertenza: "La mia richiesta – spiega – è fatta per contribuire alla lotta dei lavoratori e alla salvaguardia di un sito industriale molto importante, nonché per verificare le migliori condizioni di intervento nella vertenza ivi compreso l’immobile in cui si svolge l’attività e i relativi costi di gestione anche in coordinamento con la Fondazione Mps".non ha dubbi: "Il problema non è l’affitto dello stabilimento, ma quale progetto industriale propone il Governo, con quale investitore e la tipologia dell’attività produttiva – evidenzia –. Il Governo deve essere all’altezza delle crisi industriali e proporre progetti di reindustrializzazione in tutta Italia, compresa la nostra città".