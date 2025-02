Quotidiano.net - Beko Europe: Dialogo con i Sindacati su Esuberi e Piano Industriale

Leggi su Quotidiano.net

"L'azienda riconosce l'importanza delin corso e dei progressi compiuti nel". Lo afferma Maurizio David Sberna, direttore relazioni esterne di, l'incontro odierno al ministero delle Imprese e del Made in Italy con le organizzazionidi categoria Fim, Fiom, Uilm, Uglm. La newco turca/americana ha presentato un aggiornamento del, rispetto a quello presentato il 20 novembre 2024, giudicato però "vago e insufficiente" da parte delle parti sociali. Per quanto concerne la fabbrica di Cassinetta (Milano), è stata ritirata la decisione di dismettere due linee di montaggio e l'abbassamento dei volumi sarebbe affrontato con una modifica dell'assetto dei turni, ma glisi abbasserebbero a 350, a fronte degli originari 540. A Siena, confermata la chiusura entro il 2025, c'è la disponibilità a mantenere il contratto di affitto dell'area e i rapporti di lavoro in essere fino alla fine del 2027, "purché ci sia una disponibilità di ammortizzatori sociali e con l'obiettivo di favorire una operazione di reindustrializzazione".