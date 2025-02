Sport.quotidiano.net - Beffa nel finale, Europa amara per Sarzana. Riba d’Ave fa suo il match d’andata di Ws Cup

5 HOCKEY: Corona, Manrique, Illuzzi, Borsi, Rubio, Mattugini, Ortiz, Tognacca, De Rinaldis, Venè. All. Festa.: Golpe, Sanucci, Silva R., Abreu, Correia, Albaraccin, Toledo, Silva A., Pato, Silva J. All. Lopes. Arbitri: Ribo e Burgos (Spagna) Reti: Borsi, Mattugini, Ortiz, De Rinaldis; Silva R., Albaraccin, Toledo (3).– Tanti rimpianti per l’Hockeybattuta di misura in casa dai portoghesi delnell’andata dei quarti di Ws Europe Cup. Una serata che avrebbe potuto prendere una piega ben diversa per: rimasti in doppio svantaggio per metà gara, i rossoneri con grinta e cuore hanno raggiunto il pari con le reti di Mattugini e Borsi, senza però poi riuscire a contenere i lusitani, permettendo altri due vantaggi, con l’ultimo di Franco a soli 77 secondi dalla fine.