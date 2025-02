Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Trama Puntate 17-22 Febbraio 2025: Eric e R.J. Stringono un Patto Segreto!

da lunedì 17 a sabato 22: R.J. aiuta segretamente nonno Eric. Sheila spaventa Steffy.: Finn e Steffy ritornano a vivere insieme! Lo sdegno di Liam! Sheila si presenta a sorpresa alla casa sulla scogliera! R.J. decide di aiutare Eric in granper dar vita alla sua nuova ed ultima collezione!Timori, patti segreti e ritorni di fiamma nei prossimi appuntamenti della soap americana! Le, sulladellein onda da lunedì 17a sabato 22, preannunciano grandi colpi di scena! Gli spoiler svelano che Hope, scossa per non essere stata perdonata da Liam, raggiungerà Thomas al quale chiederà di procedere con cautela nell’ambito della loro frequentazione. Steffy, intanto, ritornerà da Finn ma Sheila Carter contribuirà a rovinare tutto di nuovo, presentandosi a sorpresa con l’intento di riallacciare i rapporti con suo figlio! R.