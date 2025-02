Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Daphne Rose è la nuova femme fatale della Soap... ma è anche l'arma segreta di Steffy

Nelle trame diè arrivato un personaggio che farà molto parlare di sé. Stiamo parlando di, affascinante produttrice di profumi chiamata in soccorso daper riprendere in mano la Forrester. Ma la ragazza farà di più, molto di più, nellada noi in onda su Canale5!