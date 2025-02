Bce Lagarde | più incertezza su inflazione con tensioni commercio

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 10 feb. (askanews) – Nell’area euro “l’è orientata a tornare al nostro obiettivo del 2% sul medio termine nel corso di quest’anno”, ma “con rischi sia al rialzo che al ribasso. Maggiori frizioni nelinternazionale renderebbero le prospettive didell’area euro più incerte”. Lo afferma la presidente della Bce, Christinenel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo, secondo il testo pubblicato dall’istituzione. Alla Bce “siamo determinati ad assicurare che l’si stabilizzi in maniera sostenibile al nostro obiettivo di medio termine del 2%. Seguiremo un approccio (decisionale) legato ai dati in cui, volta per volta, determineremo l’appropriata linea monetaria. Non ci vincoliamo – ha ribadito – a un percorso particolare sui tassi”.