Ilgiorno.it - Bassone, la protesta degli incappucciati: un arresto e 5 denunce

Leggi su Ilgiorno.it

Como, 10 febbraio 2025 – La Polizia di Stato di Como, ha arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale un 34enne comasco, residente in città, con precedenti di polizia. L’uomo è stato anche denunciato in stato di libertà per l’inosservanza all’avviso orale del Questore. LaNel contesto della vicenda sono state denunciate altre cinque persone per lo stesso reato. Verso le 15.30 di ieri, le volanti sono state allertate dal personale della Polizia Penitenziaria che segnalava un folto gruppo di persone incappucciate poste sul retro del carcere, che urlava frasi a favore dei detenuti accendendo anche dei fumogeni. Unitamente ad alcuni agenti della Polizia Penitenziaria i poliziotti delle volanti, supportati anche da alcune pattuglie della Polizia di Frontiera e dell’Arma dei Carabinieri, hanno affrontato il gruppo di persone che, alla vista delle pattuglie si è velocemente diviso, sparpagliandosi nelle strade adiacenti e salendo in varie autovetture.