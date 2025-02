Sport.quotidiano.net - Basket, torna al successo il GMV con Versilia, in Divisione Regionale 2

Pisa, 9 febbraio 2025 –a vincere il GMV, dopo un digiuno di due turni, nella quarta giornata del campionato di2. Opposti in casa al2002, gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno impiegato metà gara per entrare in partita, per poi allungare decisamente nella ripresa, in cui la differenza di valore tra le due compagini è definitivamente emersa. I biancoverdi mantengono così inalterato il distacco di due punti dalla capolista Valdera, nella volata conclusiva della regular season, per la conquista dei primi quattro posti destinati ai play-off. LA CRONACA – Partenza in salita per il quintetto di Piazza e Meschinelli, con, disposta fin dall’inizio a zona, che sorprende i padroni di casa e si porta al comando dopo tre minuti di gioco (2-7).