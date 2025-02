Sport.quotidiano.net - Basket serie c. Novellara crolla sotto i colpi di Scandiano

EMIL GAS7554 EMIL GAS: Fikri 3, Costoli 3, Astolfi 19, Fontanili 6, Bertolini 3, Levinskis 6, Riccò Fr. 12, Vecchi 4, Caiti 19, Sironi, Riitano. All. Spaggiari. PALLACANESTRO: Ferrari 6, Morini 8, Folloni 14, Rinaldi 6, Mingotti 1, Malagoli 9, Branchini 5, Bianchini ne, Maramotti, Riccò Fe. 2, Granata 1, Gandellini 2. All. Tellini. Arbitri: Ronda di Piacenza e Bertolini di Reggio Emilia. Parziali: 23-15, 38-34, 58-47. Il derby reggiano diC è dell’Emil Gas(22), che supera al PalaRegnani la Pallacanestro(8) al termine di un match sempre al comando. La squadra di Tellini regge per oltre 20’, mapoi nella ripresadell’ex di turno Astolfi, che mette a segno ben 6 bombe e guida i suoi al +21 finale.