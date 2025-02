Sport.quotidiano.net - Basket serie B Femminile. Aymarà Costone si impone sulla Number 8

558 45: Casini, Becatti, Pastorelli ne, Zanelli ne, Skapin 16, Sposato, Pierucci 2, Bonaccini 21, Nanni 5, Sabia 7, Wiegand, Parodi 4. Coach: Fattorini.8 MASSA VERSILIA: Mbaye 8, Maiocchi 3, Ratti 8, Amedei ne, Guerriei 9, Candelori 10, Varone 2, Diakhoumpa 5, Giazzon ne, Murgese. Coach: Sturlese. Arbitri: Sizzi, Vumbanca. Parziali: 16-7, 34-21, 38-29. SIENA – Bella vittoria per l’che al PalaOrlandi ha fatto suo il match contro la8. Partita sempre in controllo per le ragazze di coach Fattorini. Le senesi hanno accusato solo un piccolo calo nel terzo quarto, commettendo qualche errore in fase di esecuzione, ma in difesa hanno tenuto molto bene, limitando i danni e arrivando al pieno controllo nell’ultimo quarto. Una vittoria di testa per il, in un incontro giocato con grande lucidità.