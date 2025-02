Sport.quotidiano.net - Basket Serie A2 femminile. La Cestistica cade ancora al PalaMariotti. Non riesce la rimonta contro l’Use Empoli

Spezzina 62Use68(19-18, 30-46, 51-56)SPEZZINA: Mbaye 7, Templari 2, Moretti 14, Missanelli 23, Diakhoumpa 11, Candelori ne, Guzzoni 5, Guerrieri, Varone ne, Murgese ne. All: Corsolini. USE ROSA SCOTTI: Tarkovicova 11, Leghissa E. ne, Fiaschi, Colognesi 8, Ruffini 3, Ianezic 15, Castellani 14, Ndiaye 2, Casini 3, Antonini, Vente 12. All: Cioni. Arbitri: Mammola e Di Luzio. LA SPEZIA –una sconfitta per labattuta al62-68 da. Decisivo nell’economia del match il parziale di 11-28 incassato nel secondo quarto dalle bianconere, da cui non sono più riuscite a recuperare nonostante l’ottimo terzo periodo che le ha fatte riavvicinare al -5. Missanelli è la top scorer della gara con 23 punti, per le spezzine vanno in doppia cifra anche Moretti con 14 e Diakhoumpa con 11.