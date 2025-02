Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Trento corre. Ok Virtus e Brescia. Impresa di Cremona con Trapani

Bologna, 9 febbraio 2025 – La Dolomiti Energia Trentino si conferma prima della classe in solitaria al termine del diciannovesimo turno del campionato diA di, l’ultimo turno prima della pausa che sarà dedicata alla Final Eight di Coppa Italia – in programma da mercoledì in quel di Torino – e agli impegni delle varie nazionali. La formazione bianconera ha espugnato Varese battendo la Openjobmetis 92-79: il match è di fatto rimasto incanalato tra i binari dell’equilibrio per un solo quarto (25-25 dopo 10’), perché già nella seconda frazione la squadra di coach Galbiati ha accelerato piazzando un parziale complessivo di 27-13 costruendosi un tesoretto di vantaggio che ha poi conservato fino alla sirena conclusiva. In grande evidenza Jordan Ford con 19 punti e Quinn Ellis con 15, a cui ha aggiunto 6 rimbalzi e 6 assist.