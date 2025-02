Sport.quotidiano.net - Basket, qualificazioni Euro 2025: i convocati dell'Italia per la finestra di febbraio

Milano, 10- Sono venti gli Azzurridallo staff tecnico’Italper la “” di, l’ultima del ciclo degliQualifiers. In programma ci sono le gare contro Turchia (20a Istanbul) e Ungheria (23a Reggio Calabria). Gianmarco Pozzecco, dopo aver centrato la qualificazione matematica a novembre, costruisce un roster giovane ma di grande talento e di sicura prospettiva. Un modo per dare spazio all’avvenirea Nazionale mantenendo alto il livello di qualità per provare a vincere due gare importanti per il ranking FIBA in vista del sorteggio dei gironi, il Campionatopeo che si terrà dal 27 agosto al 14 settembre tra Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro. IIn una Reggio Calabria che accolse, nel 1998, un 21enne e allora sconosciuto Manu Ginobili, l’arriverà con alcuni tra i migliori prospettia nostra pallacanestro.