Anteprima24.it - Basket, la Paperdi Juvecaserta asfalta il Cassino e interrompe la striscia negativa

Tempo di lettura: 3 minutiLa2021lae torna alla vittoria superando con il netto punteggio di 81-56 la Virtus. Un successo costruito soprattutto in difesa e che consente alla formazione casertana di confermarsi nella decima posizione di classifica con due punti di vantaggio nei confronti del quartetto formato da S. Antimo, Fabriano, Ravenna e San Severo.L’avvio dei bianconeri è quanto mai contratto e di questo ne approfitta la formazione di coach Auletta per portarsi sul 2-7 con una tripla di Beck. Quattro punti di Ricci e due di Diouf ribaltano il risultato e la partita ritorna sul piano dell’equilibrio, anche se i locali mettono la testa in avanti con una tripla di Heinonen dopo 5’21” e, poi, mantengono un vantaggio costante di quattro punti con D’Argenzio che sul suono della sirena segna da quasi 20 metri rispondendo alla tripla di Truglio per il 22-17 di fine quarto.