Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C passo falso interno della Pallacanestro Femminile Pisa con Porcari

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 9 febbraio 2025 –casalingo, nella quinta giornata di ritorno del campionato diC. Contro la bestia nera, le ragazze di coach De Filippis hanno scontato un inizio veramente molto opaco, che ha reso vano un timido tentativo di rimonta nella seconda parte. LA CRONACA – la gara si decide nei primi due quarti, in cui lasegna soltanto 15 punti, equamente suddivisi nei due parziali, consegnando di fatto il comando delle operazioni a, che chiude avanti addirittura di 16 lunghezze all’intervallo. Troppi errori in casa biancorossa, sia da fuori, sia da sotto, sono lo specchio dell’andamento di questa prima parte, con Bartoli (23 punti complessivi) e Giusti (16), autrici, da sole, dei due terzi dello score finalesquadra ospite, capace, come al solito, di difendere in maniera aggressiva e asfissiante, in tutte le parti del campo.