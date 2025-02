Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C il CUS Pisa Cosmocare cede nel finale in casa con Union Prato

, 10 febbraio 2025 – Ancora una sconfitta per il fanalino di codaCUS, a cui non basta il rientro in campo, dopo quasi un anno, di capitan Luca Siena, per tornare al successo incon la forte, nella quarta di ritorno del campionato diC. Contro una delle squadre meglio attrezzate del girone, gli uomini di Scocchera sono partiti bene, per poire nella ripresa e subire la sconfitta nell’ultimo periodo. LA CRONACA – Privi di Quarta, ingessato, ma con Siena finalmente nel roster, gli universitari, scesi in campo con Ciano, Burgalassi, Spagnolli, Giannelli e Carpitelli, hanno iniziato con il turbo, segnando 10 punti con Giannelli (2 triple), per un 23-15 alla fine del primo quarto che ha fatto sperare i tifosini. Nel secondo parziale altre 5 triple (2 di Spagnolli, 2 di Burgalassi e 1 di Ciano) mantengono avanti i gialloblù, che vanno al riposo sul 45-36, con il vento in poppa, nonostante una situazione falli peggiore.