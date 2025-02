Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2, la IES Pisa esce sconfitta dal derby di Volterra

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 10 febbraio 2025 – Niente da fare per la IES, nelin casa della forte AutoEtruria, nella quarta giornata di ritorno del campionato di2. Sul campo di una delle favorite per i play-off, gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, in formazione rimaneggiata e con parecchi inconvenienti fisici durante il match, hanno sempre inseguito un’avversaria nettamente più forte. Molto distanti dalla zona play-off, per i bluesni la stagione è ora fortemente orientata verso la salvezza, da conquistare preferibilmente senza passare dalle forche caudine dei play-out LA CRONACA – Giunti asenza Raimo, con Fruzza che dopo 5 minuti ha lasciato il campo per problemi fisici, imitato nell’ultimo quarto da Villani, i biancocelesti hanno iniziato il match in salita, con i padroni di casa che segnano da due punti e dall’arco, mentre gli ospiti sprecano 3 contropiede e 3 tiri da sotto: nasce così un divario pesante di 14 lunghezze alla fine del primo periodo (27-13).