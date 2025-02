Oasport.it - Basket, i migliori italiani della 19a giornata di Serie A. Miaschi e Cinciarini trascinano Scafati, Cappelletti sfiora la tripla doppia

Leggi su Oasport.it

molto ricca di spunti, almeno in chiave italiana, quella che precede la disputaCoppa Italia. Verso Torino, il 19° turno ha regalato molto, e ha anche fatto riscoprire figure che avrebbero forse meritato in passato come oggi più considerazione.A livello pratico, la valutazione più alta se la guadagna Alessandro, pur se non riesce a convertire in vittoria il suo contributo alla Dinamo Sassari in quello che ormai è il classico contro l’Olimpia Milano. Per luita, con 11 punti, 9 rimbalzi e 9 assist e, dunque, 26 di valutazione in una partita che lo ha visto presente fondamentalmente su tutta la linea. Per battere l’EA7 al Banco di Sardegna serviva, e serve, ancora altro, ma c’è ancora il tempo adeguato per costruire.Quello che, invece, ritorna è il fuoco di Federico, che fa coppia con Andreaper regalare auna preziosissima vittoria sul parquet di Pistoia.