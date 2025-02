Oasport.it - Basket, i convocati dell’Italia per l’ultima finestra di qualificazione agli Europei 2025

Sono state diramate da poche decine di minuti le convocazioni per le ultime due partite del girone di, che l’Italia giocherà il 20 febbraio a Istanbul, in Turchia, e il 23 febbraio a Reggio Calabria contro l’Ungheria.Questi i nomi chiamati da Gianmarco Pozzecco:1 Nico Mannion 2001 190 Playmaker EA7 Emporio Armani Milano2 Dame Sarr 2006 196 Guardia Barcellona (Spagna)11 Davide Moretti 1998 190 Playmaker/Guardia Umana Reyer Venezia18 Matteo Spagnolo 2003 193 Playmaker/Guardia Alba Berlino (Germania)19 Gabriele Procida 2002 198 Guardia/Ala Alba Berlino (Germania)20 Saliou Niang 2004 199 Ala Dolomiti Energia Trentino21 Grant Basile 2000 206 Ala Acqua San Bernardo Cantù22 Giordano Bortolani 2000 193 Guardia EA7 Emporio Armani Milano24 Francesco Ferrari 2005 196 Ala Ueb Gesteco Cividale25 Tommaso Baldasso 1998 193 Playmaker Bertram Tortona28 Davide Casarin 2003 197 Playmaker/Guardia Umana Reyer Venezia30 Gugliemo Caruso 1999 208 Ala/Centro EA7 Emporio Armani Milano34 Leonardo Totè 1997 212 Centro Napoli35 Mouhamet Diouf 2001 206 Ala/Centro Virtus Segafredo Bologna37 Matteo Librizzi 2002 181 Playmaker Openjobmetis Varese38 Riccardo Rossato 1996 189 Guardia Trapani Shark40 Luca Severini 1996 204 Ala Bertram Tortona44 Sasha Grant 2002 202 Ala Unahotels Reggio Emilia45 Nicola Akele 1995 203 Ala Virtus Segafredo Bologna54 Alessandro Pajola 1999 194 Playmaker Virtus Segafredo BolognaI 20 nomi spaziano un po’ su tutta la linea per cercare di comprendere sia il presente che il futuro della Nazionale azzurra.