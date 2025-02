Sport.quotidiano.net - Basket DR1. Poggibonsi vince il derby della Valdelsa

Un’ottima Nesi Tappezzeriefa suo ilnoterza di ritorno di Divisione Regionale 1. Al PalaFrancioli di Colle i giallorossi di Franceschini hanno la meglio sulcon il punteggio di 58-66. Una partita sempre condotta dagli ospiti spesso anche con vantaggi in doppia cifra. I padroni di casa provano a riaprirla a cavallo tra terzo e quarto periodo ma Ceccatelli e soci mantengono la calma portando a casa un successo importantissimo (: Bruni 7, Ceccatelli, Noviello 10, Cucini 7, Capaccio, Di Renzo 2, Seneca, Moroni 7, Iozzi 7, Peruzzi 2, Bartoli 10,: Del Cucina 13, Ceccatelli 12, Giorgi 6, Mucci 6, Borgianni 9, Ravenni 3, Testi 6, Figus, Rumachella, Juliatto 11). Vittoria soffertissima ma di capitale importanza per la Simus Monteroni che passa a Montespertoli dopo 2 supplementari per 80-85.