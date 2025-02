Sport.quotidiano.net - Baschirotto al top, Morente spreca. L’ex Karlsson non si fa rimpiangere

Falcone 6,5. Una sola parata ma determinante, a un minuto dalla fine, su Dallinga. Guilbert 6,5. Annulla Dominguez nel primo tempo e spinge approfittando delle difficoltà della corsia sinistra rossoblù.6,5. Nel primo tempo il Bologna è sopraffatto e a Castro lascia solo le briciole. Jean 6. Domina sulle palle alte. Annulla i tentativi di incursione di Fabbian. Gallo 6,5. Ndoye lo salta tre volte in tutto il match. Spinge meno del solito, ma concede pochissimo. Bravo a mettere in fuorigioco Dallinga sul gol annullato. Coulibaly 6. Sempre attento e lucido. Fisicità e quantità, non sempre qualità. Ramadani 6,5. Bracca Fabbian. In costruzione, accusa un paio di amnesie che rischiano di costar care, ma da mediano recupera e fa ripartire la squadra con continuità. Helgason 6,5.