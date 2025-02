Ilfattoquotidiano.it - Baroni e baronie in sanità, in quarant’anni nulla è cambiato

L’ambiente lo conosco bene. Iesistevano e purtroppo esistono anche negli anni 2000.Nel 1981 mi sono iscritto, dopo la laurea in Medicina, alla scuola di specializzazione in oculistica presso l’Università di Pavia. Quattro anni che, all’epoca, erano un titolo di merito mentre oggi la specialità è indispensabile per svolgere l’attività specifica. Gli specializzandi infatti sono stipendiati come assistenti ospedalieri.Credo di essere stato uno dei pochi specializzandi ad aver fatto la specialità in cinque anni, all’epoca, invece che quattro semplicemente perché mi sono scontrato contro l’allora “barone” responsabile della scuola di specializzazione di Pavia.“Perché non possiamo usarli?” era sbottato un giorno “Perché la scienza viene nascosta nei luoghi in cui dovrebbe essere insegnata?” aveva apostrofato in direzione del Professore un altro giorno.