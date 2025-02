Ilgiorno.it - Barona, sfide per il futuro: "Non sarà un altro Corvetto"

Leggi su Ilgiorno.it

"La metropolitana ha accorciato le distanze, avvicinando la periferia al centro, ma non le diseguaglianze. C’è da fare un lungo lavoro di ricucitura nei quartieri, soprattuto quelli che hanno un maggior numero di giovani immigrati stranieri di seconda generazione". Davide Biolghini è referente della sede di Bkm (Binari Kaleidoscopi Metropolitani) in viale Faenza 27, ed è anche community manager, affiancato da diverse figure fra le quali la caseworker Olena Levchytska di IRC (un’organizzazione umanitaria, presente in Italia dal 2017) di diversi progetti, “Let’s grow smart together! e Smart 2.0”. Siamo nel quartiere. Da qui la proposta di corsi di formazione per i ragazzi dell’Istituto professionale Cavalieri della. "Il 20 febbraio - racconta Biolghini - inizieranno due laboratori: uno di giornalismo che comprende 10 ore di teoria e 9 di pratica, su come ad esempio realizzare servizi video con lo smartphone per diventare cronisti del proprio territorio, e undi teatro dal titolo R-Esistenze che occuperà 20 ore di lezioni.